22:22 - Centinaia di attivisti No Tav hanno sfilato per le vie di Vaie, in Val Susa, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha distrutto il presidio del movimento, e le forze dell'ordine hanno controllato a distanza la manifestazione. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per scoprire i responsabili dell'incendio, forse di origine dolosa, analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.