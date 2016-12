Muore durante soccorsi, indagini

23:36 - E' morta durante il trasporto in ospedale dopo una caduta in casa e ora i familiari e la procura, che ha aperto un'inchiesta, vogliono sapere se ci sono state responsabilità dei soccorritori. Il caso a Torino martedì notte. La vittima è una donna di 67 anni residente nel quartiere Barriera di Nizza. Il pm ha disposto l'autopsia. Secondo i parenti, il personale medico l'avrebbe trasportata a braccia in ambulanza nonostante fosse ferita.