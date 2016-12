06:24 - L'hanno minacciato, se non avesse pagato, di "dargli fuoco", di bruciare "la casa e sua moglie" e di "ficcargli una coltellata". A quel punto un imprenditore torinese ha deciso di denunciare i suoi aguzzini che sono stati arrestati dai carabinieri di Torino. In un filmato sono registrate le minacce di morte e le trattative per la consegna delle rate dei soldi della banda specializzata in estorsioni.