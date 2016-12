Maltempo, un morto a BardonecchiaFrana su due condomini a Genova

22:58 - Il maltempo non allenta la presa sull'Italia. Frane e smottamenti per la pioggia in molte zone del nord. A Premana, nel Lecchese, evacuate alcune famiglie. L'episodio più grave a Bardonecchia dove un giovane sciatore francese è morto dopo essere stato travolto da una valanga. Isolata Cortina d'Ampezzo.

NEVE - La neve caduta in abbondanza sull'arco alpino ha bloccato strade e ferrovie e ha provocato frane, valanghe e interruzioni dell'energia elettrica. Una forte nevicata ha causato la caduta di alberi sulla linea ferroviaria che collega l'Italia e il cantone vallese della Svizzera, che è rimasta interrotta per poi tornare alla normalità solo nella tarda mattinata di giovedì. Interrotta anche la linea ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo, nel Bellunese, e non si prevede la ripresa della circolazione prima di venerdì mattina; interruzione anche sulla tratta Sedico-Belluno. Tante le persone bloccate in auto dalla neve e soccorse dai vigili del fuoco; centinaia di turisti in Val Pusteria non hanno potuto raggiungere gli alberghi a causa delle strade chiuse per neve. Strade chiuse o impraticabili, a causa della caduta di alberi provocata dalla neve, un po' ovunque nelle località alpine; bloccate anche la statale delle Dolomiti e la statale di Alemagna che conduce a Cortina d'Ampezzo. E la "capitale" del turismo invernale, coperta di neve, è rimasta senza energia elettrica. Senza corrente anche tanti comuni in Valsesia e nel Verbano (Piemonte). Un black out che rischia di non risolversi presto, e si sta cercando di correre ai ripari con alcuni gruppi elettrogeni.



VALANGHE - Una valanga è caduta su una pista da sci di Marilleva, nel Trentino occidentale interessato da un'intensa nevicata, travolgendo un giovane sciatore che è pero' riuscito a salvarsi. E' andata peggio, invece, a un giovane sciatore francese, travolto da una valanga a Les Arnauds, sulle montagne di Bardonecchia (Torino), morto mentre arrivava in ospedale. Ferito, ma in modo non grave, un addetto a un impianto sciistico di Racines, in Alto Adige, travolto da una valanga mentre era al lavoro con il suo "gatto delle nevi".



FRANE - Una frana di grandi dimensioni è caduta su due condomini a Genova Pontedecimo; 19 famiglie, per un totale di 50 persone, sono state fatte sfollare. Frane e smottamenti in molte zone del nord Lombardia dove piove ininterrottamente da mercoledì. L'ultima giovedì mattina a Premana nel lecchese, dove due nuclei familiari sono stati fatti allontanare dalle loro abitazioni. L'episodio più grave mercoledì in tarda serata a Bellagio nel Comasco, dove due persone sono rimaste ferite e intrappolate nella loro auto da una caduta di massi sulla strada statale provinciale 583. Decine di interventi per frane e allagamenti e diverse strade interrotte nell'Imperiese, dove una famiglia di 5 persone è stata sgomberata portando a 24 il numero degli sfollati nella zona. Il paese di Val Masino, in Valtellina, è rimasto semi-isolato a causa di una frana sulla provinciale 9.



MAREGGIATE - Grossi disagi a Capri per il maltempo. L'isola azzurra è flagellata da una violentissima mareggiata, con onde altre oltre tre metri. Bloccati per tutto giovedì i collegamenti marittimi con l'isola azzurra e con le altre isole del Golfo, ma in serata si è tornati alla normalità. Isolata anche la siciliana Ustica a causa del mare mosso. Difficoltà nei collegamenti anche nelle Eolie: Stromboli, Ginostra, Panarea, Filicudi e Alicudi sono isolate. Aliscafi e traghetti da Milazzo hanno garantito le corse solamente per Vulcano, Lipari, Salina; ferma anche la nave per Napoli. Disagi nei collegamenti marittimi anche in Sardegna, dove i traghetti sono fermi nei porti. E poi c'è Venezia, dove è stata registrata una punta massima di marea di 115 centimetri sullo zero mareografico.



VENTO E PIOGGIA - In Liguria, dopo una nottata di paura per il vento a cento chilometri all'ora e la forte pioggia, i fenomeni si stanno lentamente attenuando. Il maltempo sta creando danni e disagi anche in provincia di Frosinone. Caduta di alberi e di cornicioni pericolanti di edifici a Roma, a causa del vento forte e della pioggia che ha investito la capitale. Tetti danneggiati, cartelloni abbattuti, alberi crollati sulle strade in Ciociaria. Allagamenti, tetti scoperchiati e disagi per la viabilità a causa del maltempo anche in Toscana.