17:36 - Il gip di Torino ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Jonella Ligresti, figlia primogenita dell'imprenditore Salvatore. Lo annunciano gli avvocati dell'ex presidente Fonsai, che in mattinata avevano comunicato l'accoglimento dell'istanza. "Deve esserci stato un equivoco - commenta il legale Lucio Lucia - che non mi spiego. E' incredibile".