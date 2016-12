Investe un poliziotto durante un controllo, preso nomade a Torino

00:38 - Un nomade è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un poliziotto in un'area di servizio alla periferia sud di Torino. L'uomo, che si trovava a bordo di un'auto rubata, ha tentato di investire, innestando la retromarcia, due agenti che si erano avvicinati alla vettura per chiedergli i documenti. E' stato ricoverato in prognosi riservata.

A bordo del veicolo, una Fiat Uno, si trovavano altre due persone che sono state arrestate.