Immigrazione, la Lega in corteo a Torino

18:56 - Si è conclusa al grido di "secessione, secessione" e "libertà libertà" la manifestazione federale della Lega Nord contro l'immigrazione clandestina. La protesta è stata caratterizzata dalla tensione con un corteo autonomo e "antirazzista", che protestava contro la manifestazione della Lega Nord. L'altro corteo ha tentato di avvicinarsi al centro aggirando il dispositivo delle forze dell'ordine, ma è stato fermato.

I dimostranti hanno anche lanciato due grossi petardi in mezzo alla via, tra le auto di passaggio. I due schieramenti sono rimasti poi a fronteggiarsi in via Madama Cristina, dove gli autonomi hanno formato una barricata rovesciando alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti.



Dal palco della Lega, invece, hanno preso la parola i leader, a cominciare dal segretario Maroni. ""La macroregione del Nord dice no ai clandestini. Lo sappia il governo. Governo avvisato... . Chiameranno noi governatori per chiederci di ospitare questi profughi - ha aggiunto - ma, fino a quando le commissioni non avranno stabilito che sono profughi, sono clandestini. E io i clandestini non li faccio entrare. Se il ministro Alfano non sa come fermare i clandestini, mi faccia un telefonata e gli spiego come si fa. Il ministro dell'interno lo deve fare h24, non può andare in giro ad occuparsi delle beghe del Pdl "