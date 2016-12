Forconi, denunciati 8 manifestanti

19:00 - Per i disordini durante le manifestazioni dei "forconi" a Torino otto manifestanti sono stati denunciati: quattro per interruzione di pubblico servizio e altri quattro per violenza privata. Intanto il contingente delle forze dell'ordine che sta operando nel capoluogo piemontese verrà rafforzato. E il sindaco Piero Fassino rivolge un appello: "E' legittimo protestare ma non lo è impedire la vita di una città scaricando i disagi sui cittadini".