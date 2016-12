20:56 - Un 19enne della provincia di Torino, Alessio Mirotta, di Avigliana, è stato arrestato dalla polizia per gli scontri avvenuti nel capoluogo piemontese. Il giovane è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e per danneggiamento aggravato. La Digos sta indagando per arrivare all'identificazione dei responsabili di altri danneggiamenti.