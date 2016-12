Fonsai, chiesto rinvio a giudizio per Paolo Ligresti: un buco da 200 mln

18:30 - La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Ligresti, figlio di Salvatore, e di altre 8 persone nell'inchiesta su Fonsai. Il procedimento, che si sta sviluppando con il rito ordinario, è parallelo a quello approdato in tribunale, in cui tra gli imputati c'è anche l'imprenditore siciliano. Paolo Ligresti si trova in Svizzera da luglio, quando furono emessi gli ordini di custodia cautelare per le sorelle e il padre.

L'inchiesta, svolta dalla guardia di finanza e dai pm Marco Gianoglio e Vittorio Nessi, riguarda le irregolarità di bilancio (e in particolare la sottovalutazione della voce "riserva sinistri") che hanno permesso alla famiglia Ligresti, secondo l'accusa, di guadagnare illecitamente dividendi per oltre duecento milioni. E' assai probabile che i due fascicoli vengano riuniti.