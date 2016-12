10:49 - Maxi sequestro di bovini in provincia di Cuneo: circa 6.400 capi, trattati con sostanze anabolizzanti nocive per l'organismo umano. Sette le persone denunciate dalla guardia di finanza, per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Contestato anche il reato di corruzione. Le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 700mila euro. Tra le persone coinvolte anche un medico.