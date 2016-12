23:16 - E' giallo sulla morte di una donna di 50 anni trovata priva di vita in un condominio di Cossato, in provincia di Biella. La polizia esclude che si possa trattare di un delitto, ma le cause del decesso non sarebbero chiare. Sarebbe stato l'ex marito a scoprire la donna ormai senza vita nel corridoio dell'appartamento. L'uomo è stato interrogato sui motivi della sua presenza nell'alloggio e sui rapporti con l'ex moglie.