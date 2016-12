Crollo liceo Darwin, 6 condanneAppello ribalta il primo grado

16:57 - Sei condanne e una assoluzione. E' il verdetto del processo d'Appello per il crollo al liceo Darwin di Rivoli, nel Torinese, in cui nel novembre 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi. In primo grado era stato condannato soltanto uno dei sette imputati. Le pene inflitte vanno da un minimo di 2 anni e 2 mesi a un massimo di 4 anni.

L'unico assolto, per non avere commesso il fatto, è stato il funzionario della provincia di Torino, Massimo Masino. Confermata la condanna a 4 anni per Michele Del Mastro, sono stati condannati anche gli altri due funzionari della Provincia di Torino: 3 anni e 4 mesi per Sergio Moro e 3 anni per Enrico Marzilli.



Condannati anche i tre insegnanti che erano responsabili della sicurezza della scuola, ovvero Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi), Diego Sigot (2 anni e 2 mesi) e Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi). Decise anche provvisionali per 400 mila euro, 300 mila euro dei quali alla mamma di Vito Scafidi, Cinzia Caggiano. Alla lettura della sentenza la donna è scoppiata a piangere.



"L'imputato sviene alla lettura della sentenza" - Fulvio Trucano, professore del liceo Darwin tra gli imputati al processo per la morte di Vito Scafidi, ha avuto un mancamento quando il giudice Luciano Grasso, presidente del collegio giudicante, ha pronunciato la sentenza di condanna a due anni e nove mesi nei suoi confronti. L'uomo si è accasciato sui banchi dell'aula 6 del tribunale di Torino, dove si è tenuta l'udienza, ed è stato subito soccorso dalle forze dell'ordine che lo hanno accompagnato fuori. Si è ripreso poco dopo.