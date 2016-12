23:16 - E' partito da Bussoleno, in Valsusa, il pullman che porterà a Roma gli attivisti del movimento No Tav che intendono prendere parte alla manifestazione di sabato. Sono previste delle tappe in diversi Paesi della valle per raccogliere altri partecipanti (le prenotazioni sono una cinquantina). In totale, riferiscono fonti del movimento, lo spezzone No Tav della manifestazione sarà composto da un centinaio di valsusini.