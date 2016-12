01:13 - Una guardia giurata di 37 anni, in servizio nel Biellese, a Lessona, è stata colpita da un fulmine mentre cercava di ripararsi in auto da un violento temporale. A dare l'allarme un suo collega, che lo ha trovato a terra a diversi metri dall'auto. Le sue condizioni, subito apparse gravi, sono migliorate e l'uomo non è in pericolo di vita. Ricoverato all'ospedale di Biella, ha una mano ustionata, ma presto potrà essere dimesso.