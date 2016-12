16 dicembre 2013 Cadono dal 7° piano mentre montano addobbi di Natale, morti due 66enni Tragedia ad Arona (Novara). Moglie e marito deceduti sul colpo. Lui era l'autore della foto simbolo degli anni di piombo Tweet google 0 Invia ad un amico

21:37 - Tragedia ad Arona (Novara), dove due coniugi di 66 anni sono morti cadendo dal balcone di casa mentre allestivano gli addobbi natalizi. I due sono precipitati dal settimo piano e sono deceduti sul colpo. Inutili i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che a scivolare per primo sia stato il marito, forse a causa di un malore o di una distrazione. La moglie ha tentato di afferrare l'uomo, ma è precipitata con lui.

L'incidente oggi pomeriggio presso il condominio La Rocca, che si affaccia su piazzale Barberi. Da una prima ricostruzione, sembra che a precipitare per primo sia stato il marito, Paolo Pedrizzetti, 66 anni, forse a causa di un malore o di una distrazione mentre si trovava in cima ad una scala sul balcone di casa. La moglie, R.M., 66 anni, ha tentato di afferrare il coniuge, ma è precipitata con lui.



Pedrizzetti era l'autore del celebre scatto dei disordini di Milano del maggio 1977, quella che immortala un dimostrante a volto coperto pronto a sparare ad altezza d'uomo il giorno in cui morì il vicebrigadiere Antonio Custra.