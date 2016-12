Cade durante un fuoripista, sciatore muore sulle montagne del Cuneese

14:15 - Uno sciatore è morto nel Vallone di Cabanaira, in valle Vermenagna, zona dedita al fuoripista nei pressi di Limone Piemonte (Cuneo). Il soccorso alpino lo ha ritrovato privo di vita dopo l'allarme lanciato dalla sorella, che non lo ha visto rientrare. Da una prima ricostruzione del'incidente, è probabile che sia caduto e abbia sbattuto la testa contro una roccia che spuntava dalla neve. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta.

Scialpinsta muore sul Gran Paradiso - Uno scialpinista, secondo le prime informazioni di nazionalità francese, è stato recuperato morto sul Gran Paradiso (4.061 metri) dal soccorso alpino valdostano. E' precipitato tra rocce e seracchi per almeno 200 metri. Insieme al compagno ha raggiunto la vetta nella notte, per poi iniziare la discesa con gli sci. Giunti alla Schiena d'Asino si sono diretti verso il rifugio Federico Chabod, quando la vittima è scivolata su una lastra di ghiaccio.



Le indagini sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves: nelle prossime sarà ascoltato il compagno, che si trova in stato di choc all'ospedale di Aosta, dopo aver cercato l'amico per tutta la notte ed essere rientrato verso le 7.30 in rifugio.