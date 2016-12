27 dicembre 2013 Botti illegali, maxisequestro nel Torinese Quattro persone sono state denunciate tra cui il titolare dell'azienda marchigiana che ha acquistato i fuochi artificiali e un suo collaboratore. Gli artificieri raccomandano: "Acquistate solo prodotti CE" Tweet google 0 Invia ad un amico

14:45 - Tre tonnellate di fuochi artificiali illegali sono state sequestrate in un garage del Torinese. Erano stati acquistati da un'azienda di Ascoli Piceno e trasportati senza le prescritte misure di sicurezza. Quattro le persone denunciate, tra cui il titolare dell'azienda e un suo collaboratore. Intanto arrivano i consueti consigli del nucleo artificieri della polizia: acquistare i botti solo se riportanti il marchio CE e in rivendite autorizzate.

Hanno nomi di città o di fantasia i giochi artificiali illegali sequestrati. Con questi sale a 120mila euro il valore del materiale sequestrato dalla Questura di Torino nel mese di dicembre.



Le raccomandazioni degli artificieri - Acquistare i botti di fine anno solo se riportanti il marchio CE e in rivendite autorizzate. E' importante che ad utilizzarli siano maggiorenni mentre i bambini devono essere tenuti a distanza di sicurezza. Non portare botti in tasca o nello zaino per evitare che sfreghino avviando la combustione e non toccare botti inesplosi, avvertendo invece 113, 112 o 115. Sono le raccomandazioni degli artificieri della polizia. Particolare attenzione richiedono gli artifici e giocattoli pirotecnici che vanno in aria, come i razzi: si consiglia di spararli quando non ci sono persone intorno,verificando prima la direzione del vento e dove presumibilmente cadranno dopo la parabola del volo. Si ricorda anche di non sparare razzi di segnalazione scaduti poiché non sono fuochi pirotecnici e vanno smaltiti secondo specifiche procedure. Attenzione anche nell'uso di stelline e bengala che producono una alta temperatura e in casa possono causare incendi. Si sconsiglia di fabbricare botti artigianalmente e di tenere in casa quelli acquistati solo in luoghi custoditi, lontani da fonti di calore e umidità.