Biella, picchiata a morte: 3 arresti

23:57 - Tre persone sono state arrestate per l'omicidio di Vanda Vazzoler, la donna di 63 anni picchiata a morte nella sua abitazione a Vigliano Biellese. I tre sono stati presi la notte scorsa. La donna sarebbe stata uccisa durante un tentativo di rapina finito male. La donna giovedì è stata trovata morta, legata e imbavagliata, riversa sul letto nel suo appartamento.

Due italiani e un romeno - La squadra mobile di Biella ha arrestato per il delitto Giovanni Stramondo, 46 anni, già arrestato nel 2010 per spaccio di droga nell'ambito di una maxi inchiesta della Dda di Catania. Presi anche Daniel Stefanesi, 26 anni, di origini romene ma residente a Cossato (Biella), e Renato Monterosso, residente fuori provincia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata uccisa nel tardo pomeriggio di giovedì. A incastrare i malviventi, che non avrebbero alcun legame con la famiglia della vittima, sarebbero state le immagini delle telecamere di sicurezza della banca vicina all'ingresso del condominio in cui è avvenuta l'aggressione. I banditi si sarebbero fatti aprire spacciandosi per tecnici di una società di servizi. Una volta nell'appartamento, all'ultimo piano del palazzo di via Dante Alighieri 3, avrebbero legato la donna e l'avrebbero picchiata perché rivelasse loro la combinazione della cassaforte. I tre non sapevano che la donna non conosceva la combinazione.