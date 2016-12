Biella,dispersi in montagna:trovati

23:17 - Disavventura a lieto fine per una coppia di escursionisti biellesi, 40 anni lei e 54 lui, che si sono persi durante una ciaspolata a Oropa, sul versante che sale al monte Cucco, in provincia di Biella. A causa della nebbia i due escursionisti si sono persi nelle pietraie e con il buio non sono più stati in grado di ritrovare la via del ritorno. Il soccorso alpino, intervenuto con due squadre, li hanno individuati dopo tre ore di ricerche.