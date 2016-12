09:57 - Un giovane di 22 anni, residente a Balangero in provincia di Torino, è morto in uno scontro frontale tra la sua auto e un'ambulanza. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2 a Mathi. Sembra che sia stato il 22enne a perdere il controllo della vettura. Ferite lievi, invece, per il conducente e per un infermiere che si trovavano a bordo dell'ambulanza.