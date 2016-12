13:53 - Operazione della polizia di Torino, tra Piemonte e Lombardia, nei confronti di appartenenti al movimento No Tav. Quattro persone vicine all'ala autonoma sono state arrestate perché ritenute responsabili di alcuni attacchi al cantiere di Chiomonte: l'accusa per loro è di attentato con finalità di terrorismo. I fatti contestati risalgono a quest'anno.

A dare mandato alla Digos, il pool anti-terrorismo delle Procure di Milano e Torino che indaga sugli attacchi al cantiere di Chiomonte avvenuti tra il febbraio e il luglio 2013.



Gli arrestati sono la torinese Chiara Zenobi, il milanese Mattia Zanotti, Claudio Alberto, residente a Ivrea e già raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora a Torino. Era già in carcere per altri fatti il torinese Niccolò Blasi.



Nell'ambito della medesima inchiesta, altre persone sono state iscritte nel registro degli indagati.



Perquisizioni a Torino - Gli agenti hanno perquisito il centro sociale "L'Asilo Occupato" e un edificio occupato in via Lanino, nella zona di Porta Palazzo, a Torino.