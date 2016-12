Alessandria: rogo, muore una 74enne

12:13 - Una 74enne, Rosangela Toso, è morta per i fumi prodotti da un incendio sviluppatosi nella tarda serata di domenica nella sua abitazione a Quattordio, nell'Alessandrino. La donna stava dormendo quando, per cause da accertare, hanno preso fuoco carta e giornali contenuti in una cassa di legno. Ad accorgersi del fumo è stato il figlio, che abita al piano superiore: quando sono giunti i soccorsi, però, per l'anziana era troppo tardi.