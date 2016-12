00:05 - Terzo giorno di manifestazioni dei Forconi. Sulla protesta interviene il premier Enrico Letta che dice:"Il malessere sociale esiste, ma non scambiamo le proteste di queste ore degli autotrasportatori per una cosa che è un'altra". Il fronte della protesta più caldo resta quello di Torino dove cortei di studenti hanno attraversato il centro città. Momenti di tensione a Milano con alcuni ultras dell'Ajax, in città per la partita di Champions League.

Il presidente del Consiglio è intervenuto sulla vicenda nel corso del suo discorso in Parlamento per la fiducia al governo: "Il malessere sociale esiste - ha detto -, ma non scambiamo le proteste di queste ore degli autotrasportatori per una cosa che è un'altra. Quando un governo deve discutere con le categorie economiche, affronta la discussione con i rappresentanti delle categorie coinvolte. Se il governo individua forme di accordo che tengono insieme più del 90% delle categorie - ha continuato -, venire a dire che ciò che sta accadendo rappresenta il Paese, non è vero". "Lisciare il pelo all'idea che chi rappresenta una piccola minoranza di una categoria economica possa parlare a nome di tutti, è uno stravolgimento delle regole della democrazia economica che noi non intendiamo seguire".



Intanto nelle varie città le manifestazioni e i blocchi proseguivano, con conseguenti disagi e qualche momento di tensione. A Torino le linee di mezzi pubblici sono state deviate o interrotte. Diversi sono stati gli interventi della polizia per rimuovere blocchi davanti a supermercati e mercati per impedirne l'apertura. In tutto sono 32 le persone denunciate dai carabinieri nel corso delle operazioni di ripristino della viabilità e sgombero dei blocchi stradali avvenuti in diversi punti della città.



A Torino però si sono palesati anche i primi moti di dissendo verso la protesta e il movimento. Teli bianchi sono stati stesi alle finestre e in serata si è svolta una manifestazione al grido di "sì alle proteste, no alle violenze e alle intimidazioni". A Milano la tensione è divenuta alta in piazzale Loreto per alcuni tafferugli tra i dimostranti e un gruppo di tifosi dell'Ajax. Alcuni supporter olandesi, stufi di stare in coda a bordo del loro pullman per il traffico dovuto ai presidi, sono scesi in piazzale Loreto e si sono scontrati con i manifestanti.



Terzo giorno di manifestazioni anche a Genova, dove circa 200 dimostranti, in gran parte studenti, si sono radunati per il comizio del leader del "Coordinamento 9 Dicembre", Danilo Calvani, che annuncia una manifestazione a Roma per la prossima settimana. ''Se sarà votata la fiducia al governo - dice Calvani - sarà l'ennesimo colpo di Stato e noi in maniera democratica e civile e rispettando l'ordine costituito, faremo ciò che prevede la nostra Costituzione, delegittimeremo questa classe politica e andremo tutti a Roma. Finché questi politici non se ne andranno - ha proseguito - sarà lotta a oltranza''. Polemiche poi perché, una volta finito il comizio, Calvani se ne è andato via in Jaguar, scantenando le proteste e le ironie della Rete, in particolare degli utenti di Twitter..



A Roma i manifestanti si sono radunati soprattutto davanti a Montecitorio. Oltre 500 le persone tra studenti, cassintegrati, uomini e donne in pensione, giovani in attesa di una sistemazione, giunte a scandire slogan, sventolare tricolori ed esibire manifesti di protesta.

In Puglia sono invece state prese di mira in particolar modo le tratte ferroviarie. Binari occupati per più di due ore alla Stazione ferroviaria di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con treni a lunga percorrenza e regionali che hanno registrato notevoli ritardi. .



In Sicilia fronte caldo soprattutto a Catania e Palermo, con manifestazioni soprattutto di studenti e per giovedì sono già stati indetti scioperi delle scuole.