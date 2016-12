19:23 - Sono stati rimossi, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, alcuni blocchi stradali che in occasione dello sciopero dei "Forconi" hanno provocato forti disagi alla circolazione in città. In corso Regina, nel centro del capoluogo piemontese, la situazione è tornata sotto controllo. Liberata anche la tangenziale, tra gli svincoli di Orbassano e Sito.