1 maggio, tensione a Torino e Milano: tentata aggressione a senatore del Pd

Tensione alle stelle a Torino durante la manifestazione per il Primo maggio . Durante il corteo un giovane ha cercato di colpire con un tubo di ferro il senatore del Pd Stefano Esposito , vicepresidente della commissione Trasporti, noto per le sue battaglie a favore della Tav. L'aggressore è riuscito poi a fuggire. Registrati scontri tra polizia e manifestanti in piazza Castello. Tensioni anche a Milano .

Milano, tensione davanti a Zara - Nel capoluogo lombardo si sono registrati momenti di tensione tra i sindacalisti dell'Usb e gli addetti alla sicurezza del negozio di abbigliamento Zara quando i rappresentanti sindacali hanno messo in scena un cosiddetto "spogliarello dei diritti" per denunciare l'apertura dei negozi e il lavoro obbligato nei giorni festivi, come il Primo maggio.



I rappresentanti del sindacato Usb e gli addetti alla sicurezza del negozio si sono anche spintonati e uno dei sindacalisti lamenta di essere stato ferito a una gamba. Sono arrivati anche gli operatori del 118 con un'ambulanza per verificare le condizioni dell'uomo.