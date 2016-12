"Siete grasse", costringe le figlie a dimagrire insultandole: denunciato

12:26 - Le vedeva "grasse" e per questo le ha costrette a praticare sci agonistico oltre a seguire una ferrea dieta macrobiotica, continuando a insultarle per convincerle a perdere peso: è la storia di due sorelle vessate dal padre. Ma la madre delle due ragazze ha messo fine a questa tortura denunciando l'ex consorte. L'uomo, un facoltoso cinquantenne torinese, se la storia fosse confermata, rischia fino a 10 mesi di reclusione.

Il presunto sovrappeso veniva ricordato continuamente alle due adolescenti con insulti e parolacce. Il 50enne torinese avrebbe costretto le proprie figlie a praticare sci a livello agonistico, nonostante loro non volessero, e a seguire un'alimentazione esclusivamente a base di prodotti macrobiotici. Tutto per farle dimagrire. Ora l'uomo rischia una condanna a 10 mesi per maltrattamenti in famiglia. Il pm di Torino Barbara Badellino, che conduce l'accusa del delicato caso, gli contesta di avere turbato l'equilibrio psichico delle due ragazze.



Si tratta di un caso delicato perché non ci sono precedenti analoghi. Dal punto di vista tecnico, si è aperto nel 2011, quando l'ex moglie dell'imputato, in seguito a uno sfogo delle figlie, presentò un esposto in procura. Le figlie avevano riferito alla madre che il papà continuava a dire loro che erano "troppo grasse", che dovevano dimagrire, che non potevano andare in discoteca. Per questo loro non volevano più "andare a stare con papà", come prevedeva l'affidamento congiunto disposto dal tribunale. Per questo la ex moglie lo ha denunciato.



La versione del padre - Diversa la versione dell'uomo: la sua è stata la normale preoccupazione di un padre per lo stato di salute delle due ragazze. Il genitore, in particolare, ha raccontato di essersi allarmato dopo avere visto su Facebook alcune foto delle figlie scattate in discoteca. Per questo ha "cambiato registro". Secondo la ex moglie, troppo, ha esagerato arrivando nei confronti delle figlie all'insulto, al punto che loro non lo volevano più vedere.



Il giudice di Torino nei prossimi giorni deciderà se nel comportamento dell'uomo può configurarsi il reato di maltrattamenti. Secondo i suoi difensori, è inverosimile: il loro cliente si è semplicemente comportato come un papà preoccupato per le figlie e ha solo fatto valere la sua severità per il loro bene. Dopo l'apertura dell'inchiesta le giovani si sono rifiutate di vedere il padre per lungo tempo. Ma, di recente, le ragazze si sono riavvicinate al genitore, anche se in poche occasioni.