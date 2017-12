'Ndrangheta: pentito svela gradi, ruoli e gerarchie nei clan

Il pentito Francesco Galdi, 43 anni, testimoniando al processo d'appello bis Minotauro a Torino, ha ridisegnato "l'organigramma" della 'ndrangheta. "Quello di padrino", per esempio, non è il grado più elevato all'interno dei clan: c'è la "Stella" e dopo "Infinito". Galdi, mai stato affiliato in via diretta, ha anche spiegato che per affiliare "politici e massoni" vengono seguiti rituali diversi da quelli tradizionali.