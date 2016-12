'ndrangheta, blitz anti riciclaggio

Operazione della Divisione Investigativa Antimafia di Torino contro il riciclaggio di denaro della 'ndrangheta. Quattro persone sono state arrestate per riciclaggio, bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. Il blitz, che ha portato le forze dell'ordine ad effettuare perquisizioni in Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio e Calabria, si è concluso con il sequestro di beni mobili, immobili e società per un valore di cinque milioni di euro.