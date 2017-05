'Ndrangheta, arrestato a Torino esponente della famiglia Assisi

I carabinieri del Nucleo investigativo di Torino hanno arrestato Pasquale Michael Assisi, 30 anni, esponente di una famiglia di presunti narcotrafficanti internazionali in contatto con la 'ndrangheta. Pasquale è figlio del boss Nicola Assisi, 59 anni, latitante, condannato a 13 anni per traffico di droga, ed è fratello di Patrick, 34 anni, anche lui latitante forse in Sudamerica.