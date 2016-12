"La strada è pericolosa", vicesindaco prende tempo e il figlio si schianta

08:54 - Una ragazza di 33 anni, Ilenia Corona, è ricoverata in gravissime condizioni dopo che l'auto su cui viaggiava è uscita di strada nella frazione San Michele di Carmagnola, in provincia di Torino. Al volante del mezzo Massimo Bertero, figlio del vicesindaco del paese, Giuseppe Bertero, che solo pochi giorni fa, in risposta all'allarme-sicurezza lanciato dai residenti, aveva preso tempo rivelando come non fosse così semplice mettere in sicurezza la strada.

Il ragazzo, come riporta l'edizione online de La Stampa, è fortunatamente uscito illeso dall'incidente. Lotta tra la vita e la morte, invece, la 33enne, traportata d'urgenza all'ospedale Cto di Torino dopo esser stata sbalzata fuori dall'abitacolo nell'impatto.



Da tempo gli abitanti di via Carignano, dove è avvenuto lo schianto, chiedono al Comune di intervenire mettendo dei semafori per rallentare la corsa di auto e camion, allargando la carreggiata e installando dei guardrail. Soluzioni che, probabilmente, avrebbero scongiurato l'ennesimo grave incidente.