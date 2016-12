"C'è una bomba sull'aereo", ma è finto allarme per ripicca contro Alitalia

E' stato denunciato il 50enne che, giovedì sera, ha fatto scattare un falso allarme bomba a bordo del volo Alitalia Torino-Roma in partenza dall'aeroporto di Caselle. E' stato accertato che l'uomo, un italiano, avrebbe agito non perché in ritardo, come ipotizzato in un primo momento, ma per ripicca nei confronti della compagnia aerea che gli aveva impedito di partire con un volo precedente rispetto a quello prenotato.