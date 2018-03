Piemonte, un incidente e tre valanghe sulle Alpi: un morto e un ferito gravissimo

Uno snowboarder è morto sulle Alpi Lepontine, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola , dopo essere precipitato da un salto di roccia durante una discesa in località San Domenico di Varzo. In Piemonte si sono inoltre verificate tre valanghe , di cui la più grave vicino al comprensorio sciistico di Pian Benot , nel Comune di Usseglio (Torino). Qui uno sciatore 36enne è in gravissime condizioni dopo essere rimasto completamente sommerso dalla neve.

I soccorritori sono riusciti a individuare il ferito grazie a uno sci che spuntava dalla neve. Dopo le operazioni di rianimazione, l'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino.



Altre due valanghe, senza feriti, si sono verificate in Valsesia (Vercelli) e Val Maira (Cuneo). Ad Alagna Valsesia, nel Vallone di Otro, tre sciatori sono stati travolti da una slavina durante una discesa in fuoripista, ma sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato da un testimone che ha assistito all'incidente.



In Valle Maira, a quota 2.400 metri, una valanga ha travolto una dozzina di scialpinisti. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo ad eccezione di uno, che però è stato estratto dagli altri sciatori: senza riportare alcun trauma.