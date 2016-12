Picco dell'ondata di caldo, fino a 35 gradi. Nel weekend afa in aumento

Previsioni per sabatoSabato sarà giornata soleggiata e molto calda. Al mattino qualche addensamento significativo solo su Prealpi orientali, Carnia e all'estremo Sud. Durante il pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci o isolati temporali di calore attorno ai rilievi della Penisola, in particolare al Sud e sulle Isole, con locali sconfinamenti fino in costa su Campania e alta Calabria tirrenica. Temperature senza grandi variazioni: massime diffusamente oltre 30 gradi, con punte fino a 33-34 gradi nelle zone interne e pianeggianti, con clima a tratti afoso. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.