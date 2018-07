Picchiato a Torino perché gay, identificati due aggressori

Sono stati identificati due degli aggressori che, sabato scorso a Torino, hanno picchiato un 19enne all'uscita della metropolitana perché omosessuale. Rischiano una denuncia per lesioni e discriminazione. Il giovane, finito in ospedale per la frattura della clavicola e di un piede e dimesso con una prognosi di trenta giorni, era stato deriso per il modo di camminare.