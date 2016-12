Picchiata dall'ex, posta le foto shock su facebook

Ai poliziotti ha raccontato di essere stata seguita dall'ex fidanzato all'uscita dal lavoro, bloccata e ferita dopo che la rabbia è diventata follia. "Ha preso a pugni i vetri dell'auto dove ero barricata, li ha fatti esplodere" ha raccontato Luana, i frammenti del finestrino andato in frantumi si sono trasformati in lame che le hanno sfregiato il viso. Non è la prima volta che l'ira del ragazzo si trasforma in violenza fisica. "Ogni volta mi chiedeva scusa - racconta la giovane - lo perdonavo, ma dopo un mese mi picchiava nuovamente".



La ragazza è ora in un luogo sicuro, assistita dall'avvocato Stefania Sanna che ha sollecitato la protezione per la vittima. Nei prossimi giorni si dovrà presentare nuovamente in ospedale per farsi togliere i punti che le hanno messo i medici sulle ferite al volto, con una prognosi di una settimana. Intanto le foto che ha pubblicato sono arrivate dritte al cuore del popolo di facebook che le mostra grande solidarietà.