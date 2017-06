Faticano ad attendere i tempi dell'inchiesta e non comprendono perché le due educatrici indagate per maltrattamenti sui loro figli possano attendere il processo a piede libero. Sono ore delicate per i genitori degli alunni dell'asilo nido di Piacenza, che hanno scoperto solo pochi giorni fa, e nel peggiore dei modi - con una irruzione nella struttura dei Carabinieri per fermare due educatrici, sorprese in flagranza di reato - che i loro bambini potrebbero essere stati vittime di sevizie. Contro le due docenti le prove schiaccianti fornite dalle telecamere nascoste dalle forze dell'ordine.

Adesso i genitori scalpitano per ottenere giustizia: "Le maestre ci avevano baciato e abbracciato dicendoci che sarebbero state favorevoli all'installazione delle telecamere per la nostra tranquillità - dice con voce rotta dal pianto uno dei genitori alle telecamere di "Pomeriggio 5" - ora si scopre che stavano solo recitando. Ma se la giustizia non farà il proprio corso, siamo pronti a farcela da noi".