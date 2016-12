Piacenza, i carabinieri ritrovano l'auto rubata a Aurora Ramazzotti e scoprono un giro di vetture contraffatte

I veicoli sottratti venivano reimmatricolati con nuovi numeri di targa e telaio per poi essere rivenduti con la complicità di un autosalone di Milano e un'agenzia di pratiche dell'hinterland milanese. Gli agenti della Polstrada sono riusciti a recuperare l'auto di Aurora, che secondo il registro automobilistico è intestata al padre Eros, grazie a una segnalazione di un importatore di Piacenza.



Da quel primo ritrovamento è partita l'indagine che ha portato a quindici denunce per i reati di riciclaggio, ricettazione, truffa, uso di atti falsi e distruzione di atti veri. Le auto illegalmente immatricolate venivano rivendute in tutta Italia.