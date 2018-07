Piacenza, barista stuprata per ore: è caccia all'uomo

A Piacenza un uomo avrebbe stuprato per ore una donna all'interno di un bar della città. La violenza sarebbe avvenuta tra mercoledì e giovedì, quando l'aggressore si sarebbe presentato nel locale poco prima della chiusura e avrebbe abusato della barista cinese dopo averla legata e imbavagliata. Le ricerche per fermare l'uomo sono in corso, mentre la vittima è ricoverata in ospedale sotto shock.