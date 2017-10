Pescara, Zeman firma la petizione contro il rito abbreviato: "Sono cattivo"

Fabiola Bacci e Jonathan Sterlecchini, madre e fratello di Jennifer, non intendono accettare che il presunto assassino della ragazza abbia degli sconti di pena. Da qui l'idea di lanciare una raccolta firme da presentare alle Camere per chiedere la modifica della norma sul rito abbreviato. A loro fianco si sono schierati l'Associazione "Noi per la famiglia" e il Pescara Calcio, tanto che l'allenatore della squadra ha deciso di aggiungere la sua firma alla petizione. "Io in questo caso sono cattivo. Per me chi sbaglia deve pagare e, in queste occasioni, pagare tanto" ha commentato Zeman.



Nella giornata di ieri più di due mila tifosi hanno seguito l'esempio dell'allenatore mettendo la loro firma sulla petizione durante la partita Pescara-Cittadella che si è giocata alla stadio Adriatico. Durante l'incontro in curva Nord è compraso anche uno striscione: "Giustizia per Jennifer".



"L’obiettivo è raggiungere quota 50 mila firme - ha dichiarato Carola Profeta, presidente regionale di "Noi per la famiglia" - e consegnare la petizione nelle mani dei presidenti di Camera e Senato affinché vengano accelerati i tempi per la discussione delle proposte di legge avviate dal 2013 in Parlamento. Proposte che, allo stato attuale, sono ferme".



"Ringrazio il presidente del Pescara Daniele Sebastiani - ha detto la madre di Jennifer - la società del Pescara, i pescaresi e la stampa per tutto quello che stanno facendo e vorrei che tutti potessero darci una una forte mano in nome di mia figlia. Più si riuscirà a fare e meglio sarà per questa petizione".



Allo stato attuale la raccolta è a quota 17mila, mancano 33mila firme per presentare la richiesta di modifica alle Camere. Lo scopo è impedire a chi compie reati più gravi, come l'omicidio, di poter chiedere e ottenere sconti di pena. Il rito abbrevviato, infatti, concede al beneficiario la riduzione di un terzo della pena eventualmente inflitta.