Pescara, prende pugno in palestra: 13enne ricoverato con milza rotta

Un ragazzino di 13 anni è finito in ospedale con la milza rotta dopo essere stato colpito con un pugno da un compagno di scuola. L'incidente è avvenuto nella palestra di un istituto di Cepagatti (Pescara), durante l'ora di educazione fisica. Secondo i carabinieri, un 14enne avrebbe colpito l'amico con un pugno all'addome per ragioni ludiche e non per bullismo. Il 13enne è stato trasportato all'ospedale di Pescara: la prognosi è di 60 giorni.