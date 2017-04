Pescara, omelia contro Papa Francesco: sospeso il vice parroco

Una Domenica delle Palme caratterizzata da un fuggi fuggi generale dalla chiesa di Sant'Antonio: è successo a Montesilvano, in provincia di Pescara. A causare la fuga dei fedeli, un'omelia del viceparroco, Don Edward Pushparaj, contro Papa Francesco. Le critiche rivolte al Pontefice hanno provocato la rabbia dei partecipanti alla celebrazione e le lamentele sono giunte fino all'Arcivescovo, Mons. Tommaso Valentinetti, che ha annunciato una sospensione dagli impegni pasquali per il prete.

"La predicazione è una delle azioni principali del ministero di un presbitero - ha spiegato Mons.Valentinetti - e non può certamente riguardare giudizi personali, tanto più quando non sono in comunione con il Santo Padre". L'Arcivescovo, auspicando che per Don Edward si tratti solo di un momento di stanchezza, ha poi detto di trovarsi "disponibile ad ascoltare le sue perplessità e addirittura la sua eventuale rabbia con le scelte papali" e ha annunciato che, nel periodo pasquale, si recherà in visita alla Comunità per ascoltare i fedeli.