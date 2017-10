Pesaro Urbino, rimproverata al ristorante dopo una crisi epilettica: "La gente come voi deve mangiare a casa"

Stava mangiando in un ristorante sul lungomare e, ancor prima di iniziare la pizza, una donna di 47 anni ha avuto una crisi epilettica, risolta spontaneamente nel giro di pochi minuti. Ma la titolare del locale non ha gradito e, mentre il marito della 47enne pagava il conto, ha detto: “La gente come loro dovrebbe mangiare la pizza a casa”. Non solo. Ha anche rimproverato la donna, dicendole di aver spaventato la clientela. È successo a Marotta di Fiano, in provincia di Pesaro Urbino. Lo riporta Il Resto del Carlino. A segnalare il caso la Federazione Italiana Epilessie (Fie).