Pesaro, rubata la carrozzina da spiaggia per bambini disabili: "Mettetevi una mano sulla coscienza, riportatela"

E' stata realizzata appositamente per permettere ai bimbi disabili di raggiungere il mare, per questo era motivo di orgoglio per i titolari dei Bagni Sole n. 47 a Pesaro. Ma la speciale sedia a rotelle è sparita dalla spiaggia e sui social network si moltiplicano gli appelli ai ladri perché la restituiscano e facciano tornare il sorriso a quei piccoli con difficoltà motorie che, senza di essa, non avrebbero l'accesso a sabbia e onde. "Mettetevi una mano sulla coscienza, riportatecela", è il grido.

Molteplici accorgimenti permettono a questa speciale sedia a rotelle di scivolare sulla sabbia per raggiungere la battigia. "L'abbiamo realizzata con amore - sottolinea il titolare dei Bagni, Simone, a Il Corriere Adriatico - per metterla a disposizione soprattutto dei bambini con difficoltà motorie che in questo modo possono percorrere facilmente la spiaggia e raggiungere il mare per cercare un po’ di refrigerio in acqua insieme ai loro coetanei".



La carrozzina era a disposizione di tutti e si trovava all'ingresso dello stabilimento. "Confido che sia stata solo una ragazzata e a chiunque l'abbia commessa - continua l'appello sul quotidiano - chiedo di mettersi una mano sul cuore e sulla coscienza e di riportarla. Attendiamo fiduciosi che ricompaia".