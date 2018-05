Pesaro, offre 1.500 euro per lavoro in fabbrica ma non trova operai italiani

Cercava otto operai per coprire i turni notturni Mirco Bannini , titolare di un'azienda che produce tappi per distillati a Mombaroccio (Pesaro). Lo stipendio offerto andava dai 1.450 ai 1.550 al mese per un massimo di 40 ore a settimana. Da gennaio è stato sommerso da più di 900 curriculuum, ma molti italiani si sono tirati indietro a causa dei turni ritenuti inadeguati o della distanza della fabbrica dal posto in cui abitavano.

"Qui c'è l'abitudine di andare a lavoro in bici", ha spiegato Bannini a La Nazione. Due operai assunti, invece, hanno rinunciato al posto dopo poche settimane, lamentandosi di orari poco adeguati. "Un terzo dei nostri lavoratori sono extracomunitari - ha raccontato l'imprenditore - ci troviamo benissimo".



Per selezionare i nuovi operai, tutti i candidati sono stati sottoposti a dei questionari on line. E' così che Bannini ha scoperto che 35 aspiranti non erano disponibili a fare quei turni. "Siamo rimasti molto delusi - ha concluso - evidentemente si trattava di persone che non avevano realmente bisogno".