Perugia, ragazza ricoverata per meningite da meningococco

Una ragazza di 14 anni è stata ricoverata all'ospedale di Città di Castello, in provincia di Perugia, per una meningite da meningococco, di sierogruppo non ancora definito. Lo ha reso noto l'Usl Umbria 1. La Direzione medica ospedaliera ha immediatamente avviato la profilassi tra gli operatori esposti e per i conviventi della paziente. La Usl ha sottolineato che "non sussistono rischi di epidemie tra la popolazione".