Perugia, infermiera interviene in ritardo: licenziata

Un'infermiera del reparto di neonatologia dell'ospedale di Perugia è stata licenziata per essere intervenuta in ritardo dopo che era scattato l'allarme da una delle incubatrici della struttura. Tra le ipotesi alla base del provvedimento quella che la donna potesse essersi addormentata. Il licenziamento è stato disposto "per gravità" e senza preavviso. L'infermiera ha già annunciato ricorso.