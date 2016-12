3 febbraio 2016 Perturbazione in transito: piogge, venti burrascosi e calo termico Il campo di alta pressione che ha protetto il nostro Paese si sta indebolendo, favorendo in questo modo il transito della prima perturbazione di Febbraio

Mercoledì una veloce perturbazione a carattere di fronte freddo, la perturbazione n.1 di febbraio, attraverserà il Nord risultando più intensa sulle regioni orientali e in serata raggiungerà il Centro. Tra la notte e domani mattina - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saranno soprattutto le regioni centrali adriatiche a risentire del passaggio perturbato, mentre il Sud verrà interessato poche ore dopo.

Oltre a un calo delle temperature il passaggio del fronte determinerà un sensibile rinforzo dei venti. Venerdì si ristabilirà temporaneamente l'alta pressione, mentre nel fine settimana, specie domenica, Centronord e Sardegna verranno raggiunte da un'attiva perturbazione atlantica, in grado finalmente di apportare preziose precipitazioni su alcune delle aree che si trovano in forte deficit pluviometrico.

Previsioni per mercoledìAl mattino parziali schiarite su medio Adriatico, Puglia e aree ioniche; cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove. Possibili piogge intermittenti e deboli in Liguria, pianura lombarda, coste dell'alto Adriatico e regioni tirreniche; neve nelle Alpi più settentrionali. Nel pomeriggio precipitazioni diffuse e localmente intense al Nordest e in Lombardia, nevose sulle Alpi centro-orientali oltre 900 metri; piogge isolate ancora possibili in Liguria e sulle regioni tirreniche. In serata il tempo migliorerà decisamente al Nordovest, mentre le piogge ed i rovesci si concentreranno tra l'Emilia Romagna e le Venezie anche se non mancherà ancora qualche precipitazione lungo il versante tirrenico. Quota neve intorno 600-800 metri sulle Alpi orientali, 1100-1200 metri sull'Appennino settentrionale. Nella notte il nucleo più intenso della perturbazione si concentrerà sul medio Adriatico. Venti in graduale intensificazione. Temperature senza particolari variazioni.