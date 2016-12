Pericolo al volante: 4 milioni di italiani parlano al cellulare o controllano i social mentre guidano

Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, ad aver messo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri è stato il 56% dei patentati italiani. In 10 milioni dichiarano di non aver rispettato i limiti di velocità, facendo di questa regola la più ignorata del codice della strada. La seconda, invece, riguarda i cosiddetti smartphone addicted. Sono circa 6,8 milioni gli automobilisti che hanno confessato di aver parlato al cellulare durante la guida senza vivavoce o auricolare, 2,8 milioni quelli che hanno mandato messaggi WhatsApp, sms o email e 947 mila quelli che hanno controllato o aggiornato i propri profili social.



Tra gli indisciplinati al volante ci sono anche 3,4 milioni di italiani che non hanno utilizzato la cintura di sicurezza, 2,5 milioni che hanno negato la precedenza ai pedoni, due milioni che sono passati con il rosso e 342.000 che hanno dichiarato di aver guidato sotto effetto di alcol o stupefacenti. Tra tutte le infrazioni commesse, solo una su due viene sanzionata.