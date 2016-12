Per Corona ancora aperti i processiTrezeguet: "Nessuna pressione da lui"

Fabrizio Corona è uscito dal carcere per essere affidato alla comunità di don Mazzi. I processi che lo vedono coinvolto sono ancora aperti, ma intanto la trasmissione "Segreti e delitti" ricostruisce la deposizione di David Trezeguet, al quale il re dei paparazzi avrebbe chiesto 25mila euro per non pubblicare sue fotografie. "Nessuna pressione da parte di Corona", dice il bomber francese, che per la Cassazione è stato vittima di estorsione da parte del fotografo.

Intanto i fan si sono appostati davanti alla comunità Exodus, in delirio dopo il selfie postato sui social dallo stesso Corona.